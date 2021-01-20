Инвестиции в свое будущее Фото: материалы пресс-служб

– Уважаемые выпускники. Приглашаем вас получить высшее образование в Тульском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Инвестиции в свое будущее Фото: материалы пресс-служб

Мы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Обучение в филиале осуществляется на очной, очно-заочной и заочной формах обучения по трем направлениям высшего образования: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент», квалификация – бакалавр. В современном мире высоких скоростей и технологий правильный выбор места обу-чения может стать настоящим трамплином – стартом для дальнейшего жизненного успеха и карьеры! Тульский филиал Президентской академии имеет в своем арсенале все для того, чтобы инвестиции вашего времени работали с максимальной эффективностью: огромная актуальная база знаний, методологий, практик; высококлассный штат талантливых и заинтересованных преподавателей; возможность отточить свой скилл управленца или топ-менеджера в государственных и муниципальных органах, в ведущих организациях и предприятиях региона; активное вовлечение в ход обучения представителей государственных и муниципальных органов, представителей бизнеса, то есть потенциальных работодателей наших выпускников. Компетенции Тульского филиала Президентской академии подтверждены весомым портфелем сертификатов, лицензией и государственной аккредитацией. Мы уверены в себе – мы уверены в вас! Инвестируя свой капитал времени вместе с Тульским филиалом Президентской академии, вы строите дорогу в свое будущее! Ведь уже много лет выпускники Президентской академии эффективно трудятся в государственных органах всех уровней, органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности, являются успешными политиками и бизнесменами, что подтверждает престижность обучения в Президентской академии. Быть студентом Президентской академии - это престижно, полезно и перспективно! Мы смотрим на вас… Вы молоды, уверены в себе… Вам кажется, что все по плечу… Это действительно так! У вас есть ВРЕМЯ и возможность распорядиться им с максимальной пользой.