Число ежемесячных пользователей онлайн-сервисами управления личными финансами Сбера достигло 17 млн человек

Сервисами управления личными финансами в мобильном приложении СберБанк Онлайн в 2020 году пользовались ежемесячно в среднем 14 млн клиентов. Фото: материалы пресс-служб

В декабре 2020 года эта цифра достигла 17 млн, что в 1,3 раза больше, чем в декабре 2019 года.

В PFM входит шесть сервисов:

· «Анализ финансов» (показывает клиентам аналитику по расходам и зачислениям по картам, а также рассчитывает прогноз на следующий месяц);

· «Ваш бюджет» (позволяет взять расходы под контроль и начать откладывать);

· «Цели» (позволяет накопить на путешествие, обучение, крупную покупку или отложить средства в конверт);

· «Копилка» (позволяет автоматизировать процесс накопления);

· «Всего средств» (даёт возможность оценить свой капитал, посмотреть историю, как он был сформирован, и открыть новый продукт);

· «Витрина инвестиций» (позволяет покупать различные инвестиционные продукты онлайн).

Самые популярные сервисы PFM:

· «Анализ финансов» — число пользователей достигло 11,5 млн человек;

· «Ваш бюджет» — 4,7 млн человек;

· «Всего средств» — 4,3 млн человек.

- Сервисы персонального финансового планирования — отличные помощники в вопросах управления личными финансами, и число их пользователей стремительно растёт. В прошлом году Сбербанк получил статус инвестиционного советника, и уже в первом полугодии 2021 года мы начнем давать клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации, исходя из их инвестиционного профиля, - комментирует Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Развитием сервисов персонального финансового планирования в Сбере занимается блок «Управление благосостоянием». Онлайн-сервисы в СберБанк Онлайн помогают эффективно управлять капиталом с учетом риск-профиля и финансовых целей клиентов.