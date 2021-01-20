Туляки участвуют в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»

В кадровом проекте "Единой России" участвуют туляки. Фото: материалы пресс-служб

В проекте принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15 регионов страны. Конкурс на место составил 34 человека. В финал вышли 200 лидеров, в том числе – представители нашего региона. Это депутат Тульской областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Новомосковска Александр Рем, депутат Тульской городской Думы, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дарья Герасимова и депутат Тульской городской Думы, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков.

В рамках образовательной программы стартовал обучающий модуль «Политический лидер». Фото: материалы пресс-служб

- Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей, – рассказал замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. – Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования».

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе, действующие политики. Среди участников также есть врачи, учителя, волонтеры и общественники.

- «ПолитСтартап» – это новый шаг для тех, кому доверяют люди. Это не просто высокие слова, это реальная возможность для обновления политической системы на разных уровнях, – отметил заместитель председателя Тульской областной Думы, член президиума регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии города Новомосковск Александр Рем. – Важно отметить, что из всех действующих политических сил страны только «Единая Россия» способна реализовать масштабный кадровый проект с обучающим модулем. Его участники, имея личные и профессиональные достижения, прошедшие образовательные программы, получают возможность для претворения в жизнь собственных инициатив. Уверен, важнейшим стимулом участников стало твердое желание помогать людям в решении их проблем.

- Участие в федеральном проекте «Политстартап» станет для меня бесценным опытом. Проект даёт возможность проверить себя, свои силы, приобрести новые навыки и по-другому на себя взглянуть, – рассказала Дарья Герасимова.

- Я считаю, что площадка проекта «Политстартап» – отличная возможность для получения новых компетенций и движения вперед. Это то, что действительно отвечает тренду на обновление, на поиск новых лиц, идей, проектов в общественно-политической жизни. Возможности и направления модуля «Полистартап» дают шанс проявить себя инициативным, молодым людям и я очень рад, что имею возможность лично быть участником этой кадровой программы, получить бесценный опыт в избирательном процессе, в реализации молодежных инициатив и эти практики, безусловно, будут использованы мной в дальнейшей работе, – поделился Никита Бурвиков.

- Кадрово-образовательный проект «ПолитСтартап» вступил в свою практическую фазу, а это значит, что его участники получат уникальную возможность расширить знания по самым актуальным направлениям общественной повестки, – отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов. – Для кого-то это обучение будет дополнением к уже имеющимся навыкам политического лидерства, а кто-то впервые откроет для себя электоральные технологии и попробует свои силы в предвыборных процессах. В любом случае программы «ПолитСтартапа» – это инструмент развития и прогресса, а значит, однозначно полезный проект для людей, желающих проявить себя, заявить о своей гражданской позиции и пройти школу будущих политиков, потенциальных кандидатов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в нынешнем политическом сезоне.