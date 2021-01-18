Еще рано утром возле дамбы был прорублен лед, организованы купели со ступеньками, расчищены подходы со стороны берега. Днем смонтированы многослойные палатки-раздевалки с обогревом от тепловых пушек, где могут одновременно находиться до 20 человек. В них будут также работать рециркуляторы воздуха. При входе всем посетителям обработают руки антисептиком.Для всех желающих вечером будет работать буфет с горячим чаем и пирожками — полевая кухня от МЧС уже разогрета на пляже и будет работать всю ночь.Само водосвятие начнется в 21.00. По окончанию все желающие смогут окунуться в купели.В целом в регионе оборудовано 34 места для купания, из них 9 – проруби. В Крещенскую ночь во всех них будет организовано дежурство спасателей, медиков, сотрудников полиции. Все места оборудованы с учетом требований коронавирусной безопасности.