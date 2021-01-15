Согласно отчету заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, на сегодняшний день для массовой вакцинации в регионе поставлено более 23600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». А также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 500 человек.В первоочередном порядке вакцинируются жители из групп риска - медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов и многие другие, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, люди старше 55 лет.По словам Дмитрия Маркова, согласно утвержденному алгоритму с 18 января начнется запись на вакцинацию и будет проходить в течение всего года. Жители региона смогут получить направление на проведение процедуры тремя способами: по схеме, аналогичной вакцинации от гриппа в организованных коллективах; по телефонам единого контактного центра или поликлиник, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19, указав при звонке возраст и профиль деятельности; а также через портал Госуслуг.На данный момент, по информации регионального минздрава, в вакцинации задействованы 6 учреждений здравоохранения. В них созданы условия для хранения вакцины, проведено обучение медицинских работников. К 25 января к проведению вакцинации будут готовы еще 19 учреждений.