Намедни тульские УК получили без малого три сотни замечаний по уборке дворов от снега. Большая их часть оперативно отреагировала. Но не все.Вместе с тем, главный вопрос теперь заключается не в расчистке тротуаров, а в вывозе громадных сугробов, накапливаемых дворниками на тротуарах и в парковочных карманах. Если на улицах снег регулярно вывозится техникой того же «Спецавтохозяйства», то во дворовых территориях это обязаны делать сами управляющие компании, согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (пункт 3.6.1). Это также предусмотрено в договоре на обслуживание МКД, и если хозяйствующая организация не соблюдает условия, владельцы квартир имеют полное право обратиться за перерасчетом платежей за тот период, когда сервис отсутствовал либо осуществлялся некачественно или не в полном объеме.Опять же, правилами уборки придомовых территорий предусмотрено, что «снежные массы сгребают в кучи, которые размещаются вдоль линии проезда техники, либо грузятся в самосвал сразу. После завершения работ их транспортируют с очищаемой территории». Уровень сугробов, который в соответствии с правилами является допустимым на дворовых газонах, составляет 80 см. Если данный показатель превышен, то с такой территории снежные отложения нужно оперативно вывозить. В противном случае предусмотрены штрафные санкции.Контролирующим органом работы управляющих компаний в Туле является, в частности, Государственная жилищная инспекция, в адрес которой туляки могут отправлять претензии по качеству оказываемых услуг.