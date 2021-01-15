В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объем выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объем выдач составил меньше половины от среднедневных значений.- Несмотря на то что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растет, - прокомментировал ситуацию Андрей Жарский, директор дивизиона \\"Управление сетью устройств самообслуживания\\" ПАО Сбербанк. - Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам. На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.