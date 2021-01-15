Поступил поздравительный адрес от имени генерального директора ПАО \\"Тульский оружейный завод\\" Ильи Николаевича Курилова.- Пресса играет огромную роль в жизни нашего общества. Тульская журналистика активно развивается и стремительно осваивает новые технологии, формы, благодаря чему появляется все больше интересных материалов с нестандартными подходами и оригинальными мнениями. Желаю вам здоровья, благополучия и творческих успехов! Пусть приумножается количество ваших преданных и активных читателей, зрителей и слушателей.