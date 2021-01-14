Как сообщалось ранее, сегодня, 14 января, школьники некоторых отдаленных поселков на 1 день были переведены на дистанционное обучение. Такая мера принята для 1080 школьников из 41 школы 9 муниципальных образований. При этом транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, также ходят и школьные автобусы, однако некоторым детям далеко добираться до остановки, где можно сесть на такой автобус, или же на самих дорогах сложилась опасная ситуация.Данная мера принята на один день, однако в дальнейшем возможно повторение такой меры при повторении непогоды. Решение о дистанте принимает сама школа по согласованию с министерством образования Тульской области и администрацией муниципального образования.В частности, рекомендуется переводить на дистант детей при следующем понижении температур:начальную школу — при -23 … - 25 ;учеников 5-9 классов — при -26… -28 ;школьники 10-11 классов — от -31 и ниже.Решение о том, оставить ребенка дома, принимается родителем индивидуально. В тех случаях, когда его не с кем оставить, работают дежурные классы. Детские сады работают в штатном режиме.