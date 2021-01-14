По итогам 2020 года спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%. Снижение востребованности нового жилья во II квартале из-за нагрянувшей эпидемии коронавируса почти на четверть компенсировалось высоким спросом на него в течение последующего III квартала — те самые 38%. На это не повлиял даже существенный рост цен, достигший в годовом выражении в Тульской области почти на 30%.- Стабилизировать ситуацию помогли введение льготных ставок по ипотеке и поддержка молодых семей путем расширения возможностей использования маткапитала, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Тула» ситуацию Андрей Козин, генеральный директор одного из местных операторов недвижимости. - Кроме того, частые колебания курсов валют побудили потенциальных покупателей более серьезно подойти к вопросу о покупке квартиры как выгодного способа вложения и сбережения накопленных средств.При этом структура спроса на разные виды первичной жилой недвижимости в течение года менялась незначительно. Как и в конце 2019 года, почти половина (46%) покупателей интересуется однокомнатными квартирами, далее по популярности расположились квартиры-студии. При ценах в пределах городской черты Тулы в эконом-классе за квадратный метр от 70 рублей, а в комфорт-классе от 100, минимальная стоимость «однушки» сейчас держится на уровне 2,5 млн руб., а студий даже дешевле — от 2,3 млн руб.Если же говорить о максимальных ценах, то элитное жилье по типу пентхаусов и двухуровневых квартир в городе оружейников сегодня стоит порядка 15-20 миллионов рублей.В то же время предложение на протяжении года держалось примерно на одном уровне с незначительными колебаниями: новостройки обладают высокой ликвидностью, и зачастую такое жилье раскупалось быстрее, чем девелоперы успевали его построить. К тому же ввод в эксплуатацию некоторых объектов был отложен из-за ограничительных мер, связанных с локдауном. По итогам IV квартала 2020 года предложение оказалось на 9% ниже, чем в IV квартале 2019 года. Однако в Туле уровень предложения вырос вслед за спросом на 9%.- Однако сегодня найти уже готовые квартиры по принципу «оплатил — получил на руки ключи» довольно непросто. Такие условия предлагают разве что в паре жилых комплексов новостроек, да и те на окраине Тулы, - подчеркивает Андрей Козин.Впрочем, по оценкам экспертов, в 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Несмотря на то, что продление программы льготной ипотеки поддерживает спрос, ее влияние будет ниже пика, зафиксированного на рынке в октябре-ноябре 2020 года в связи с ажиотажем из-за ожидания завершения программы. Цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся. В подобных условиях фактором, способным сдержать рост цен, может стать стимуляция ввода в эксплуатацию новых объектов, однако в текущий момент сложно прогнозировать, насколько оперативно правительство сможет на него повлиять.