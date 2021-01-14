В ночь на 14 января Тулу завалило снегом. По сообщениям ГУ ТО «Тулаавтодор», во время метели с 18:00 вечера 13 января и по настоящее время на федеральных, региональных и муниципальных дорогах работают более 400 человек и свыше 100 единиц спецтехники.Также за сутки выявилось 5 аварий линий электропередачи, которые были устранены в кратчайшие сроки. На федеральных дорогах оборудованы 8 пунктов автообогрева для случаев заторов, работают службы МЧС и аэромобильная группировка. Кроме этого, сообщается, что за это время произошло 5 ДТП, два человека были спасены. Работать усиленные группы будут до 9 утра 15 января.По данным метеорологов, на 6 14 января по области выпало от 12 до 20 см снега. Ночью порывы ветра достигали 17 м/с, в частности в Туле, Ефремове, Узловой и Плавске. Сегодня днем ухудшения погоды не прогнозируется, а идущий с юга на север циклон должен стихнуть к 16:00.В ближайшие дни 15-17 января ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в воскресенье столбик термометра опустится до -19… -24 , днем - -14… -18 .