По прогнозам синоптиков, в ночь с 18 на 19 января ожидается до -20 градусов при умеренном ветре и с малой вероятностью осадков.В списке 34 места, из которых 26 – купели, 8 – проруби.В городе Туле – 2 места:пруд ЦПКиО, прорубь,д. Барыбинка, Храм Св. апостола Андрея Первозванного, купель.В Алексинском районе – 4 места:д. Колюпаново, св. источник, купель,с. Красное, св. источник, купель,д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель,рабочий поселок Новогуровский, ул. Спортивная, пруд № 1, прорубь.В Арсеньевском районе – 1 место:МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель.В Белевском районе – 1 место:МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель.В Богородицком районе – 1 место:МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель.В Веневский районе – 1 место:МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель.В Воловском районе – 2 места:МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель,МО Двориковское, с. Осиново, купель.В МО г. Донской – 1 место:мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду.В Дубенском районе – 2 места:МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник, купель,д. Сидоровка, купель.В Ефремовском районе – 2 места:с. Тюртень, св. источник, купель,г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь.В Заокском районе – 2 места:МО Страховское, с. Бехово, купель,МО Малаховское, п.Веоегож, купель.В Кимовском районе – 1 место:МО Епифанское, с. Себено, купель.В Киреевском районе – 1 место:МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма.В Куркинском районе – 1 место:МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель.В Новомосковском районе – 1 место:МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель.В Одоевском районе – 1 место:МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель.В Суворовском районе – 1 место:МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель.В Тепло-Огарёвском районе – 1 место:МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель.В Узловском районе – 2 места:МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа, купель,г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь.В Чернском районе – 1 место:п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь.В Щекинском районе – 3 места:МО Советск, г. Советск, прорубь,МО Ломинцевское , д. Косое, купель,МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду.В Ясногорском районе – 2 места:МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель,МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель.