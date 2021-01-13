Уважаемые работники средств массовой информации,сотрудники издательств и типографий Тульской области!Поздравляю вас с Днем российской печати!Этот праздник – дань уважения вашему труду, благодаря которому мы каждый день получаем актуальную и достоверную информацию о событиях в регионе, стране и мире.Вы идете в ногу со временем, используете новые технологии и подходы в своей работе, реализуете интересные проекты, создаете востребованные жителями материалы. Поднимаете значимые для людей вопросы и тем самым помогаете их решению.Спасибо за вашу самоотдачу, преданность профессии и неравнодушие. За то, что в это непростое время вы активно подключились к работе по информированию граждан о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире. И сегодня продолжаете вносить свой большой вклад в общее дело.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых идей и творческих успехов!Губернатор Тульской областиАлексей Дюмин