Согласно библейской легенде, в Крещенскую ночь вся вода в источниках становится святой и обладает силой, которая сохраняется потом в сосудах на протяжении долгого времени.Святой Источник Великомученика ПантелеимонаРасположен в Пролетарском округе Тулы, рядом с Богородичным Щегловским мужским монастырем.Бытует поверье, что у родника происходят исцеления от разных болезней. Источник оборудован трубой с ведущими к ней ступенями для набора воды, есть деревянная купель в деревянном домике.Как добраться: доехать до Богородичного Щегловского мужского монастыря по адресу: Тула, ул. Лизы Чайкиной, 1, далее идти вдоль левой стены до оврага. Альтернативный вариант — через овраг со стороны ЖК «Парус».Источник иконы Божией Матери «Казанская»Расположен в Зареченском округе Тулы в поселке Горелки.Родник рядом с Богородице-Рождественским женским монастырем. Территория благоустроена, вода льется из металлической трубы. Есть возможность присесть на скамейку.Как добраться: доехать до Богородице-Рождественского женского монастыря по адресу: Тула, пос. Горелки, ул. Мирная, 17-б, источник в нескольких метрах от ограды.Святой источник иконы Смоленской Божией Матери (Жаренский родник)Находится рядом с санаторием «Строитель» примерно в 50 км от Тулы.Верующие считают, что его вода имеет целебные свойства.Как добраться: на автобусе по маршруту «Тула – Алексин», далее - от автовокзала до до микрорайона Бор на маршрутках № 6 или № 12, немного углубиться в лес.«Три колодца»Расположен в 50 км от Тулы, в двух километрах восточнее деревни Крутой Верх Узловского района.По сути, ручей, образуемый им, служит притоком реки Шивороны. Над тремя выведенными из земли трубами возвышается деревянный крест. Питьевую воду можно набрать из отдельного каменного колодца.Как добраться: по трассе «Москва – Дон» в сторону Богородицка. На указателе свернуть и далее - прямо до источника.Cвятой источник в селе ДедиловоРасположен в 54 км от Тулы.Паломники верят, что его воды исцеляют болезни желудка.Вода течет из трубы.Как добраться: по трассе на Киреевск после Кургана Славы, затем налево 9-10 км.Святой источник в поселке ДубнаРасположен в 55 км от Тулы.Назвали в честь великомученика Георгия Победоносца. Местные жители верят, что его вода помогает от разных недугов, особенно детям. Оформлен в виде деревянного колодезного сруба.Как добраться: по трассе до поселка Дубна.Источник Святого Николая ЧудотворцаРасположен в 67 км от Тулы.Вода помогает избавиться, в первую очередь, от головных болей, болезней сердца и легких.Говорят также, что к ее помощи прибегают те, кто хочет хорошо выдать замуж дочерей.Источник представляет собой деревянную купель, общую для мужчин и женщин. Воду берут из деревянного колодца.Как добраться: ехать от Теплого по дороге «Лопатково – Ефремов» 7 км до указателя с. Варваровка.Святой источник в честь двенадцати святых апостоловРасположен примерно в 70 км от Тулы.По преданию, старец Свирид отправил всех своих сыновей на Куликовскую битву, где все они погибли. В день их похорон из земли пробились 12 ключей. Для набора питьевой воды есть отдельный сруб.Есть купель в виде бревенчатого домика.Как добраться: проехать через центр Венева, и на развилке дороги повернуть налево. Ехать до указателя на источник.Святой источник в селе МилениноРасположен в лесу, в 70 км от Тулы.Источник назван в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы немощных и страждущих в дни тяжких испытаний. Считается, что его вода способствует исцелению от болезней глаз и головных болей. Источник оформлен в виде колодезного сруба.Как добраться: до поселка Приупский по пути от Киреевска на Липки. Далее - до Казанского храма в селе Миленино. От храма до самого источника примерно километр.Святой источник в селе КолюпановоИсточник находится в 75 км от Тулы.По поверью, на одном из склонов оврага в окрестностях Колюпаново блаженная Ефросинья собственными руками выкопала небольшой кладезь, и когда больные обращались к ней за помощью, она часто говорила им: «Берите воду из моего кладезя и будете здоровы».Соответствующая надпись сейчас есть возле источника, выход которого закован для удобства в металлическую трубу.Оборудованы мужская и женская купели.Как добраться: свернуть на указателе на источник в селе Колюпаново перед Алексиным по Калужской трассе.Святой источник в честь иконы Божией Матери «Троеручица»Расположен в 100 км от Тулы.Согласно поверью, его вода облажает целебными свойствами от последствий тяжелых операций и увечий.Вытекающая из-под алтаря храма вода собирается в железобетонном колодце. От храма до источника ведут ступеньки.Как добраться: ехать до Епифани, далее - до Успенского храма на берегу Дона.Родник «Прощеный колодец»Расположен в 140 км от Тулы, в селе Грибоедово (Куликово поле).По легенде, его водой залечивал свои раны Дмитрий Донской.Источник благоустроен, территория выложена кирпичом, сделаны ступени. Вода льется из труб. Есть открытая и закрытая купели.Как добраться: по трассе «Москва-Дон» ехать до указателя «Куликово поле», свернуть на дорогу, ведущую к Куликову Полю, и еще 10 км до указателя на святой источник.Источник преподобного Макария ЖабынскогоРасположен в 150 км от Тулы рядом со Свято-Введенской Макариевской пустыни в деревне Жабынь.По легенде святой старец во время литовских набегов XVI века спас жизнь раненному противнику, дав тому напиться из источника, который забил на том месте, где он ударил посохом о землю.Считается, что вода эта помогает при заболеваниях органов дыхания. Территория благоустроена, есть крытая купель.Как добраться: не доезжая Белева повернуть по указателю на Жабынь, ехать прямо до монастыря.Несколько фактов о Крещенской водеНабирают воду в ночь с 18 на 19 января, а также весь день до вечера в Крещение. Желательно не просто набирать воду, а посетить перед этим праздничные литургии, прочитать молитвы.Согласно народным верованиям, святой становится вода во всех природных источниках (реках, озерах). Существует версия, что даже вода из-под крана может считаться святой. Набирать святыню из водопровода не возбраняется, следует только соблюдать время, когда она обладает особой силой – с полуночи до половины второго и в три часа в ночь на Богоявление.Сроки хранения святой воды не ограничены, считается, что она сохраняет свежесть до последующего Крещения. Но надо помнить, что это – святыня, особый дар, поэтому просто хранить водицу в закрытой бутылке не стоит. Водой надо пользоваться: пить, окроплять дом, совершая при этом молитву. Благодать воды при длительном хранении не уходит, но без использования получается обратный эффект, закрытие, заточение святыни. Православные священники наставляют, что день христианина должен начинаться со вкушения святой воды, поддержания духовных и телесных сил.Лучшее место для хранения – возле икон или за образами. Также хранят в отдельных шкафчиках, вдали от продуктов, бытовых приборов. Нельзя хранить Крещенскую воду возле микроволновок, компьютеров, телевизоров, на полках в холодильнике. Не ставят емкости на окна, под прямые лучи солнца.Нельзя умываться водой, так как она из раковины умывальника попадает в канализационные трубы. Допускается лишь легкое ежедневное окропление каплями, при этом не вытираются, давая жидкости высохнуть естественным путем на лице и руках.Больные места на теле окропляют жидкостью, при этом не надо делать компрессы, повязки, обильно поливать тело. Это неправильные действия, так как суть излечения не в количестве воды, а в соприкосновении со святыней. Также окропляют постель больного человека.Крещенская вода обладает сильной энергетикой. Пьют ее в малых количествах (1-2 глотка), соблюдая меру.