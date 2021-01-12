Новогодние праздники почти закончились, и скоро многие жители Тулы и области будут избавляться от пушистых символов праздника.Чаще всего их выбрасывают на обычные городские свалки, однако таким образом можно нанести вред экологии: искусственная новогодняя елка разлагается около 200 лет, а живая в процессе гниения выделяет вредный углекислый газ, который остается в атмосфере.Экологи отмечают: покупка натуральной ели не наносит ущерба природе, а вот оставление ее на помойке — может навредить. Поэтому рекомендуется утилизировать как искусственную, так и живую ель правильным образом.В частности, жители Тулы могут отнести уже ненужную новогоднюю красавицу в специально отведенные для этого места, которые находятся в городских парках:- ЦПКиО — на площадке с модулем ТБО у здания администрации (ул. Фр. Энгельса, 64, тел. 8 (963) 932-05-47),- Комсомольский парк — на технической территории (ул. Октябрьская, 188-а, тел. 8 (963) 932-61-44),- Пролетарский парк — на технической территории (ул. Кутузова, 131-а, тел. 8 (960) 612-17-18),- Городской парк «Рогожинский» — у павильона охраны (ул. Демьянова, 26, тел. 8 (963) 932-05-47).Заявки на утилизацию принимаются в будни с 9.00 до 17.00. При этом на ветках и стволах ёлки не должно быть игрушек, мишуры и гирлянд.