198 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Общее число победивших заболевание с начала пандемии — 22 370 человек.Также выявлено еще 206 положительных тестов на COVID-19 у жителей разных городов и районов региона. Общее число заболевших — более 25 000 человек.Кроме этого, еще 5 пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. У них вирус дал различные осложнения, имелись хронические заболевания. Всего за время распространения COVID-19 в области умерло 872 пациентов различных возрастов.