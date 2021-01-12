В Тульской области крещенские морозы наступят раньше срока. Такой прогноз дают метеорологи.По их словам, сейчас над территорией области и всей Европейской равниной столкнулись две атмосферные фронтальные системы. Одна из них идет из Скандинавии на северо-запад, а другая — на юге страны. А по краям фронтов распространяется холодный воздух с Урала. Он-то и принес в Тульскую область такое резкое похолодание до -15...-20 — уральский воздух распространяется по всей Европе до Атлантического океана. При этом холодный антициклон без осадков сформируется не только над нашей областью, но и над всей Русской равниной, а морозы будут усиливаться.К концу недели в регионе ожидается до -17 с влажностью до 92-95% и снегопадом. По утрам возможен сильный туман. Ветер северных направлений до 3-6 м/с. Атмосферное давление пониженное.