Главная позитивная перемена — с 18-го маршрута исчезли крайне неудобные автобусы марки ПАЗ-320435 «Vector Next» компании «Тульские автобусные линии» (ТАЛ). По паспортным данным они, конечно относятся к средней вместимости и даже оснащены низкопольной площадкой в задней части салона — отчего и попали в класс машин для городских перевозок — но по факту крайне неудобная конструкция салона, очень узкий для общественного транспорта проход, делали их скорее относящимся к разновидности маршруток.Правда, при этом неудобные «Векторы» перешли на другие маршруты. Так, теперь их прибавилось на 16-м, где часть машин до сих пор были низкопольники ПАЗ-4234 от «Тульской транспортной компании» (ТТК). С юридической точки зрения — что в лоб, что по лбу, поскольку и ТАЛ и ТТК - «дочки» былого автомонстра «Тулаавтотранс». Сейчас компании сливаются, парк машин первой перешел ко второй, которая выиграла в нынешнем году конкурс на обслуживание 12 из 28 городских муниципальных автобусных маршрутов. Теперь именно «Векторы» с небольшим количеством прежних ПАЗов курсируют на автобусных маршрутах Тулы №№ 2, 7, 11а, 21а, 23, 27, 36а, 39а, 44, 52в и 72.На 18-м же маршруте ходят машины большой вместимости ЛиАЗ-5292.65, доставшиеся тулякам в дар из Москвы в конце 2019 года, и средней вместимости ЛиАЗ-4292.60 — тоже подарок от столицы, но поступившие в наш город буквально на днях.