В рамках благотворительной акции «Елка желаний» к представителям «Единой России» обратилась многодетная семья из Тулы, в которой трое детей. Их мама, Наталья Громова рассказала о мечте двух своих дочек – Маргариты и Марии Дробиш.Девочки обладают творческими талантами – Мария занимается академическим вокалом, Рита увлекается рисованием, собирается поступать в художественную школу. Особенно ее интересуют анимационные техники. Предновогодним желанием юной художницы было посещение студии, где создаются мультипликационные фильмы и участие в их создании. И эта мечта благодаря акции регионального отделения «Единой России» сбылась!В разгар зимних каникул, 4 января, семья побывала в Москве, на экскурсии в музее студии «Союзмультфильм». Его экспонаты – герои уже полюбившихся и новых мультфильмов, декорации, куклы с уникальной историей. Здесь дети увидели Чебурашку с Крокодилом Геной, Зайца и Волка, 38 попугаев и многих других мультяшных героев.После посещения выставочной части гости посмотрели авторские и конкурсные работы известных мультипликаторов киностудии, а также стали участниками мастер-класса по анимации и развивающей интерактивной программы, посвященной любимым персонажам и сюжетам.Также туляки посетили Красную площадь и прогулялись по улицам праздничной столицы.– Мы с большой радостью выполняем пожелания и мечты ребят! – сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Чтобы подарить им праздничное настроение, веру в чудеса и, конечно, в добрые дела!«Елка желаний» при участии «Единой России» собрала 51 новогоднее послание особых детей и родителей Тульской области. Желания самые разные: кому-то необходим ноутбук или компьютер для дистанционного обучения и общения со сверстниками, кто-то мечтает облегчить труд мамы и просит для нее стиральную машину или другую бытовую технику. У особых семей – пожелания обзавестись специальными средствами реабилитации для детей-инвалидов, ортопедическими устройствами.Акция «Елка желаний» впервые прошла в России в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.