Как сообщает оперативный штаб Тульской области по коронавирусу, на сегодня, 11 января 2021 года, от заболевания вылечился еще 201 пациент. Всего победить COVID-19 удалось 22 172 жителям городов и районов области.Количество заболевших пока немного опережает выздоровевших — за сутки инфекцию выявили у 204 жителей региона. Всего с начала марта 2020 года в Тульской области COVID-19 заболели 25 078 человек.Кроме этого, еще 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных вирусом. У большинства из них были хронические заболевания. Общее число умерших с коронавирусом в регионе достигает 867 человек.