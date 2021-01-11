В Туле на Косой Горе иномарка врезалась в машину скорой помощи. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях, позже информацию о столкновении подтвердила региональная Госавтоинспекция.По предварительной информации, в результате столкновения реанимобиля Форд-Транзит с Шевроле Ланос, за рулем которого была женщина, пострадали четыре медика и сама водитель иномарки.Предположительно, автомобиль реанимации ехал на вызов к ребенку со включенными спецсигналами. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Подробные обстоятельства аварии выясняются.