Сегодня, 11 января, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева насмерть сбили пешехода. Очевидцы происшествия предполагают, что мужчина мог перебегать проспект вне пешеходного перехода. Первоначально пешехода сбил проезжающий Fiat, а затем он попал под колеса Mitsubishi уже на встречной полосе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются, также устанавливается личность погибшего. Также сообщается, что по проспекту Ленина за местом ДТП собралась большая пробка. Выбирайте пути объезда.