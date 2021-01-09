Автостанция «Заречье» в Туле прекращает свою работу с 16 января 2021 года. Все маршруты, отправлявшиеся с этой станции, перенесены на две новые – «Северную» (ул. Октябрьская 297А) и «Восточную» (ул. Оборонная 83). Также некоторые маршруты будут отправляться от определенных остановок.Сообщаем всем жителям и гостям Тулы, как добраться до новых автостанций из различных районов города.Автостанция «Северная».Из Пролетарского района: маршрутка № 32, автобус № 44 (оба маршрута – через центр города).Из Центрального района: маршрутки № 34, 51, автобус № 1, троллейбус № 4.От поселка Мясново и Московского вокзала: маршрутка № 66, автобусы № 36 и 36А, троллейбус № 6.Через Заречье идут все вышеуказанные маршруты.Автостанция «Восточная».От микрорайона «Зеленстрой» и центрального автовокзала (проспект Ленина): маршрутки № 50 и 55, трамваи № 12 и 13.Из Пролетарского района: маршрутка № 52В, автобусы № 5, 13 и 13А, трамваи № 11 и 13 (через центр города).Из Зареченского района: маршрутка № 59 и трамвай № 12 (через центр города).От Московского вокзала и поселка Мясново: маршрутка № 55, автобусы № 13 и 13А.