По данным оперативного штаба Тульской области на 9 января 2021 года COVID-19 в регионе за последние сутки заболело 203 человека. Всего же с начала марта 2020 года в области инфекция была выявлена у 24 673 больных.Также 199 пациентов различного возраста выздоровели от коронавируса – у всех них тесты показали отрицательный результат. Таким образом, число победивших болезнь жителей Тулы и области достигло 21 771.Тем не менее, еще 12 пациентов скончались. Они были жителями разных районов и городов региона, и у них в анамнезе были хронические заболевания, либо коронавирус дал тяжелые осложнения. Всего с начала распространения заболевания в Тульской области умерло 842 человека.