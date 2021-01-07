7 января в 10:00 из-за коммунальной аварии жители Пролетарского округа Тулы остались без холодного водоснабжения. Причиной послжила течь в грунте трубы диаметром 300 мм, обнаруженная на ул. Немцова в районе дома 38-а.Таким образом, без воды остались жители ул. Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, частного сектора по ул. Кольцова, Маяковского.Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят на данном участке аварийно-восстановительные работы. До их окончания возможно пониженное давление и ограничение подачи холодной воды.В связи с этим для жителей, отключенных от водоснабжения, организована раздача технической воды по адресу: ул. Дементьева, 11 (с торца здания, возле центра образования № 22).