В праздничные дни в медицинских учреждениях жителям Тульской области по-прежнему продолжает оказываться помощь. В новогодние выходные прием пациентов ведется в городских поликлиниках, областных учреждениях, стоматологиях, травмпунктах и других медучреждениях.Так, с 1 по 10 января с 9:00 до 15:00 в поликлиниках ведет прием дежурный врач. Также работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус и ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом.2, 4, 8, 9 января с 9:00 до 15:00 проводится флюорография и рентгенография.Также 5 января с 9:00 до 15:00 ведут прием врачи-специалисты. Ежедневно в это же время работают горячие линии медучреждений, с 9:00 до 13:00 можно вызвать врача на дом по телефону. Телефоны, адреса сайтов медучреждений есть на портале минздрава в разделе «Сервисы».В областных учреждениях 5 января с 9:00 до 15:00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический и противотуберкулезный диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.С 4 по 6 января с 9:00 до 15:00 ведут прием специалисты городской больницы №13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностическогоцентра областной клинической больницы.Оказывается также стоматологическая помощь во взрослых и детских стоматологиях.Взрослая стоматология: в ряде филиалов областной стоматологической поликлиники в праздничные дниС 9:00 до 15:00 ведет прием дежурный врач. Список филиалов, работающих в праздничные дни, размещен на сайте медучреждения.После 15:00 работает неотложная стоматологическая помощь в городской больнице №7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а.Детская стоматология: в детской стоматологической поликлинике по адресу г. Тула, ул. Болдина, д.110 все праздничные дни, кроме 10 января, с 9:00 до 15:00 ведет прием дежурный врач. 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни - после 15:00 работает неотложная помощь в городской больнице №7 г. Тулы.Работа травмпунктов организована в ГБ им. Ваныкина и в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39. Так, взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайская, д. 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно. При необходимости вызова скорой медицинской помощи необходимо обращаться по телефонам 103 или 112.На праздниках горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8:00 до 20:00.Режим работы центра записи на прием к врачу со 2 по 6 и с 8 по 10 января - с 9:00 до 18:00. Записаться к врачу также можно на сайте доктор71.