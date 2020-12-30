12 человек с коронавирусом скончалось и еще у 208 тесты выявили COVID-19 в Тульской области. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 30 декабря общее число заболевших коронавирусом составляет 22 635 человек. Это жители разных городов и районов области.Выздоровело же от болезни за сутки 193 человека и 19 876 пациента в общей сложности с начала марта. У них тесты показали отрицательный результат. Однако по-прежнему число заболевших превышает число выздоровевших.Также сообщается, что 12 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 739 человек.