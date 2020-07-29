29 июля многим тулякам отключат электроэнергию
Завтра, 29 июля, многие тульские дома попадут под отключение электричества. Исчезновение тока будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на объектах электроснабжения.
Так, 29 июля с 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
ул. Тульская, 8, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 88; ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6
ул. Б. Гончары, 21-122; ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.); ул. Пузакова, 131-145 (нечётн.), 160, 34, 40, 42, 44, 46, 46-а, 151-а; пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.)
ул. Шухова, 19, 21; ул. Баженова, 12, 14, 16
ул. Луначарского, 92-126 (чётн.); ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а; ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б, 1, 11; пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 18-а, 7-а, 7-б, 7-в, 10-б; ул. Набережная Дрейера, 33 31; ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3
пер. Городской, 15-а, 15, 15-б, 17ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; Рабочий пр-зд, 3-19 (нечётн.); ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65; ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.)
ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Овражная, 26-а, 14-44 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечёттн.), 20-32 (чётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.); ул. Рязанская, 1, 22
8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а; 9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а; 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.);
ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Каракозова, 65, 66; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1-а, 3-а
ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17, проезд Школьный, 28
ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 6, 7; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 65
ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17а(нечётн.), 14-20 ( чётн.); 1-й проезд, 29; ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.);ул. Моторная, 2; ул. Кабакова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 9, 10;
Мясново, 1-й пр-д, 1в, 1-27 (нечётн.), 2а-18а (чётн.); 2-й пр-д, 1, 1а-ж, 2а-г, 2-10, 10а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); у. Кобакова, 22-32 (чётн.), 23, 29; 3-й пр-д, 1а-е, 1-9 (нечётн.), 2а,б,в, 2-16 (чётн.)
ул. Моторная, 48-64; 2-й пр-д, 2х; 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 13б, 2а-е, 2-20, 20а, 12а; ул. Кабакова, 35, 36, 32б, 32в
Мясново: ул. Кабакова, 50, 52, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 21, 22; 11-й пр-зд, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22; 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 54а, 19-53 (нечётн.), 53а
Мясново: ул. Кабакова, 80-90 (чётн.); ул. Тихмянова, 21; 13-й пр-зд, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 21, 23; 12-й пр-зд, 10, 21
п. Северный: ул. Центральная, 1-40, 7-а; д. Зимаровка
Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а; 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); Новорабочи пр-зд 13-26, 40-50; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22; ул. Невская, 10, 19, 11; ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7; ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а; ул. Вятская, 2, 4; Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20; ул. Казанская, 2;
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