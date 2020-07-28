В Туле более 200 студентов-медиков получили дипломы
28 июля в сквере «Студенческий» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам специальности «Лечебное дело». Официальный документ получили 236 человек.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Это 57 человек, которые работают в COVID-госпиталях, 31 человек - в центре медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи, в других лечебных учреждениях — 59 человек, 55 волонтёров, 74 гражданина иностранных государств.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Большая часть выпускников учились в ТулГУ на целевых местах. После получения дипломов они пополнят ряды сотрудников учреждений здравоохранения Тульской области.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU