2020-07-28T11:17:28+03:00
Общество

В Тульской области усилят патрулирование Кондуков

Для этих целей привлекут частные охранные предприятия и казачества
Поделиться:
В Тульской области усилят патрулирование КондуковВ Тульской области усилят патрулирование КондуковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кондуках усилят патрулирование. В обходах территории будут участвовать не только полицейские, но и частные охранные предприятия, казачества.

Это связано не только с ростом популярности Кондуков (за выходные природный комплекс посещают до 15 тысяч человек), но и увеличением гор мусора.

Решать будут также и другие вопросы. Площадку подключат к коммунальным ресурсам. Площадь территории – около 1200 га.

Кроме того, найден потенциальный инвестор для «Романцевских гор», ожидается окончательное решение. На его плечи может лечь оборудование пляжа с инфраструктурой, лодочными станциями.

Туристов также волнует состояние подъездных путей к «Романцевским горам». По их словам, сейчас лучший вариант для того чтобы добраться до Кондуков - внедорожник. Впрочем, дорогу обещают привести в порядок.

Кондуки в Узловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24