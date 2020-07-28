В Тульской области усилят патрулирование Кондуков

В Кондуках усилят патрулирование. В обходах территории будут участвовать не только полицейские, но и частные охранные предприятия, казачества.

Это связано не только с ростом популярности Кондуков (за выходные природный комплекс посещают до 15 тысяч человек), но и увеличением гор мусора.

Решать будут также и другие вопросы. Площадку подключат к коммунальным ресурсам. Площадь территории – около 1200 га.

Кроме того, найден потенциальный инвестор для «Романцевских гор», ожидается окончательное решение. На его плечи может лечь оборудование пляжа с инфраструктурой, лодочными станциями.

Туристов также волнует состояние подъездных путей к «Романцевским горам». По их словам, сейчас лучший вариант для того чтобы добраться до Кондуков - внедорожник. Впрочем, дорогу обещают привести в порядок.