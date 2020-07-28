В тульских ТЦ откроются фуд-корты

В Тульской области снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах. Соответствующие изменения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.

Сами торговые центры заработали 7 июля. Они были закрыты с 28 марта из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса.

С 1 августа в ТЦ также смогут открыться кинотеатры. Но при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.