2020-07-28T09:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В тульских ТЦ откроются фуд-корты

Они были закрыты из-за ограничительных мер
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В тульских ТЦ откроются фуд-кортыВ тульских ТЦ откроются фуд-кортыФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Тульской области снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах. Соответствующие изменения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.

Сами торговые центры заработали 7 июля. Они были закрыты с 28 марта из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса.

С 1 августа в ТЦ также смогут открыться кинотеатры. Но при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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