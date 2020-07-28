2020-07-27T17:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 июля 2020: заболевших стало еще меньше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По последним данным оперштаба, за минувшие сутки в Тульской области число заболевших людей все также значительно снижается, а выздоровевших увеличивается.

Так по данным прошедшего дня в регионе уставлено 33 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Также, стало известно, что с болезнью смогли справиться ещё 35 жителей Тулы и области. Все они получили повторные отрицательные результаты теста на COVID-19.

Однако, все также есть и печальные новости. За минувшие сутки с подтверждённым коронавирусом скончались трое жителей региона из Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов было хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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