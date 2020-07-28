С 1 августа в Тульской области могут снова заработать театры и кинозалы Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области долгожданные кинотеатры и театры могут открыть с 1 августа 2020 года. Такая новость прозвучала на совещании регионального правительства.

По такому поводу губернатор Тульской области поручил подготовить Указ. Также, глава региона подготовиться к началу работы кинотеатров и театров на территории региона с 1 августа.

Отметим, что ситуация по коронавирусу в Тульской области показывает положительную динамику — число заболевших с каждым днём становится все меньше, а снятий ограничений вес больше.