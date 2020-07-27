В трех детских садах Тульской области нашли санитарные нарушения
В трех детских садах Тульской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения. А именно: в МБДОУ «Детский сад №9» (г.Донской), МКДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» (г. Кимовск), МБОУ Сеневская ООШ № 21 (детский сад) (с.Сенево Алексинского района).
В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
Материалы дел направлены в суд.
Всего в условиях распространения коронавируса с 20 по 24 июля проверили 42 детских сада.
ИСТОЧНИК KP.RU