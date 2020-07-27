2020-07-27T12:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В трех детских садах Тульской области нашли санитарные нарушения

Всего проверили 42 детских сада
Поделиться:
Всего проверили 42 детских садаВсего проверили 42 детских садаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В трех детских садах Тульской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения. А именно: в МБДОУ «Детский сад №9» (г.Донской), МКДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» (г. Кимовск), МБОУ Сеневская ООШ № 21 (детский сад) (с.Сенево Алексинского района).

В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Материалы дел направлены в суд.

Всего в условиях распространения коронавируса с 20 по 24 июля проверили 42 детских сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
На улице Марата в Туле прорвало трубу
В Тульской области огонь объял два автомобиля и автобус
Погода в Туле 27 июля: переменная облачность и +25 градусов
В понедельник туляки будет сидеть без света
В Тульской области наркосбытчика осудили к 12 годам колонии
Пьяная тулячка врезалась в столб электропередач и травмировала детей
В Тульской области нашли пропавшего грибника
Погода в Туле на воскресенье, 26 июля: +24 градуса и дождь с грозой
Прокуратура потребовала убрать свалку с ул. Вяземской в Туле
В Тульской области пресекли попытку переброса в колонию крупной партии телефонов
В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения
25 июля жителей Тульской области ждет теплый солнечный день
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города
Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения
В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей