Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июля 2020 года составило 3 человека

За все время в Тульской области скончались 216 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех были хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 35 человек выздоровели от COVID-19.