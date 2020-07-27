2020-07-27T11:12:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июля 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 216 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех были хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 35 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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