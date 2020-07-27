Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 июля 2020: диагноз подтвердился у 33 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 27 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 33 человек.
Заболели жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 8 163 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU