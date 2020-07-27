Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 июля 2020: диагноз подтвердился у 33 человек

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат