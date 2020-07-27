Начало учебного года в Тульской области: минимум контактов и кабинетная система

Не за горами начало нового учебного года. Прошлый - школьники заканчивали дистанционно. Но что же их ждет сейчас? Распахнут ли двери школы и как будет организован учебный процесс? Этими вопросами сегодня задаются сами школьники и их родители. «Комсомолка» узнала на них ответы.

Работа в штатном режиме

Первое и основное — ученики сядут за парты в сентябре. По крайней мере, об этом можно говорить на данный момент.

- Порядок организации образовательного процесса в новом 2020-2021 учебном году будет определен с учётом эпидемиологической ситуации, - сообщили «КП-Тула» в министерстве образования Тульской области. - В настоящий период предполагается, что образовательные организации, расположенные в Тульской области, с нового учебного года будут работать в штатном режиме.

Кабинетная система

Говорить о том, что пандемия прошла, пока преждевременно. А это значит, что работа школ будет строиться по определенным правилам. Согласно требованиям СанПиН образовательный процесс будет организован по принципу кабинетной системы.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области пояснили, что это значит:

- За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение составляют занятия, требующие наличие специального оборудования (в том числе физкультура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Сократят ли уроки?

Расписание занятий будет разработано с учетом минимизации контактов обучающихся (в том числе во время приема пищи в столовой). Однако о сокращении уроков и введении индивидуальных перемен для каждого класса речи не идет.

Кроме того, особое внимание будет уделяться противоэпидемическим мероприятиям при организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении пищи, обслуживающего персонала, а также уборке помещений, обеззараживании воздуха.

Нужен ли тест на COVID-19?

Поголовной сдачи мазков на коронавирус не будет. Все дело в том, что при отсутствии признаков инфекционного заболевания проведение обязательного тестирования учащихся и учителей на COVID-19 не предусматривается.

Какие еще предъявлены требования?

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;

- кожные антисептики для обработки рук должны присутствовать при входе в школу, в столовых, санитарных узлах и туалетных комнатах. В последних двух — еще и обеспечено постоянное наличие мыла;

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральная уборка не реже 1 раза в неделю;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организаций;

- сотрудники столовой, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал должны находиться в масках и перчатках;

- для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

- посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отмечают, что объем требований может быть существенно увеличен и расширен в зависимости от эпидситуации.