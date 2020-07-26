2020-07-26T14:54:38+03:00
Общество

В тульских магазинах забраковали 117 кг подозрительных фруктов и овощей

Всего проверили 17 сетевых объектов торговли
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области Роспотребнадзор продолжает проверять тульские магазины и кафе на предмет качества реализуемых овощей и фруктов. Так, во втором квартале 2020 года проверили 23 объекта оборота плодоовощной продукции, включая 17 сетевых магазинов.

Была исследована 61 проба плодоовощной продукции: образцы картофеля, огурцов, томатов местных изготовителей, отобранных в хозяйствах Тульской области, в том числе в ООО «Тепличный комплекс «Тульский». По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено.

Однако в сетевых магазинов все же нашли нарушения: были погрешности в маркировке товара. Роспотребнадзор забраковал 8 партий овощей и фруктов объемом 117 кг. Возбуждено 7 дел об административном правонарушении в отношении сотрудников организаций торговли АО «Дикси Юг», ООО «Союз Святого Иоанна Воина», АО «Корпорация Гринн», ИП Джафарова М.Э.

ИСТОЧНИК KP.RU

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