2020-07-26T12:58:21+03:00
Спорт

В Туле отметят День физкультурника и Всероссийский олимпийский день

Спортивные мероприятия состоятся 8 августа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Туляков приглашают отметить День физкультурника и Всероссийский олимпийский день. В субботу, 8 августа, на Центральном стадионе состоится насыщенная программа спортивных мероприятий.

На территории стадиона будут проводиться соревнования по:

- беговелам; - стритболу «Оранжевый мяч»; - велоспорту; - тяжелой атлетике; - мини-футболу; - шахматам; - настольному теннису; - стрельбе из лука; - фехтованию; - греко-римской борьбе; - самбо; - скиппингу; - скандинавской ходьбе.

В программе: силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» - «Первый шаг в «ГТО», спортивный квест, показательные выступления спортсменов спортивных школ, награждение выдающихся спортсменов и тренеров города, конкурсы и подарки.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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