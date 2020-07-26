В Туле отметят День физкультурника и Всероссийский олимпийский день
Туляков приглашают отметить День физкультурника и Всероссийский олимпийский день. В субботу, 8 августа, на Центральном стадионе состоится насыщенная программа спортивных мероприятий.
На территории стадиона будут проводиться соревнования по:
- беговелам; - стритболу «Оранжевый мяч»; - велоспорту; - тяжелой атлетике; - мини-футболу; - шахматам; - настольному теннису; - стрельбе из лука; - фехтованию; - греко-римской борьбе; - самбо; - скиппингу; - скандинавской ходьбе.
В программе: силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» - «Первый шаг в «ГТО», спортивный квест, показательные выступления спортсменов спортивных школ, награждение выдающихся спортсменов и тренеров города, конкурсы и подарки.
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
ИСТОЧНИК KP.RU