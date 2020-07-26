2020-07-26T12:41:49+03:00
Происшествия

Возле здания прокуратуры в Туле два автомобиля устроили ДТП

Авария произошла днем 26 июля
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Авария произошла напротив здания обласной прокуратурыАвария произошла напротив здания обласной прокуратуры
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В Туле на проспекте Ленина напротив здания областной прокуратуры днем 26 июля произошло ДТП. Дорогу не поделили отечественный автомобиль и иномарка.

Седан врезался в иномарку, когда она поворачивала налево. Отметим, что жители города регулярно жалуются на разрешённые в данных местах повороты налево. Из-за них скапливаются пробки на главной магистрали города. Также разрывы на "двойной сплошной" провоцируют аварийные ситуации, как в данном случае.

Причины, по которым в данном месте до сих пор разрешен поворот налево, неясны: они дают лишь возможность подъезда к зданию прокуратуры и зданию профсоюзов на противоположной стороне.

Напомним, в текущем году в Туле запретили левый поворот с проспекта Ленина на улицу Мира, аргументировав это тем, что левая полоса на данном участке препятствует свободному проезду, а левый поворот на светофоре аварийно-опасен. Ранее подобный поворот запретили с проспекта Ленина на улицу Агеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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