Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года составило четыре человека

За все время эпидемии «ковида», в Тульской области скончались 213 человек с подтверждённым диагнозом. Так, общую сумму дополнили новых четыре смертельных случая, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.

Умерли жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.

Вместе с тем, стало известно о том, что ещё 35 человек в области заразились опасной инфекцией, а 37 выздоровели.