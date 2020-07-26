Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года составило четыре человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
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За все время эпидемии «ковида», в Тульской области скончались 213 человек с подтверждённым диагнозом. Так, общую сумму дополнили новых четыре смертельных случая, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.
Умерли жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.
Вместе с тем, стало известно о том, что ещё 35 человек в области заразились опасной инфекцией, а 37 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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