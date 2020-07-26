Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июля 2020: диагноз подтвердился у 35 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
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По данным оперштаба на 26 июля, в Тульской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.
Заболели жители Тулы, Донского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.
В общем количестве, число заразившихся «ковидом» человек в регионе достигло 8 165 случаев.
Вместе с тем, за сутки выздоровели 37 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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