2020-07-26T12:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июля 2020: диагноз подтвердился у 35 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
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По данным оперштаба на 26 июля, в Тульской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.

Заболели жители Тулы, Донского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

В общем количестве, число заразившихся «ковидом» человек в регионе достигло 8 165 случаев.

Вместе с тем, за сутки выздоровели 37 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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