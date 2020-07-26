2020-07-26T11:58:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года составило 37 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года
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26 июля стало известно, что ещё 37 жителей Тульской области смогли вылечится от коронавируса. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 6 714 человек.

Также, за минувшие сутки инфекция была подтверждена еще у 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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