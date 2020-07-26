Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июля 2020 года составило 37 человек

26 июля стало известно, что ещё 37 жителей Тульской области смогли вылечится от коронавируса. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 6 714 человек.

Также, за минувшие сутки инфекция была подтверждена еще у 35 человек.