Коронавирус в Тульской области, последние новости на 27 июля 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

По данным оперштаба на 27 июля, в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса людей снова стало немного больше, чем заболевших.

Так по данным прошедшего дня в регионе зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом. Заболели «ковидом» жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Однако, если и хорошие новости. От болезни смогли вылечиться 37 жителей Тульской области. Все они получили повторные отрицательные результаты теста на COVID-19.

Вместе с этим, есть и печальные новости. Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.