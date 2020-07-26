20-летняя девушка погибла под колесами автомобиля
Виновник скрылся с места происшествия
Фото: Архив "КП"
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В поселке Дубовка Узловского района произошло смертельное ДТП.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 20-летнюю девушку и покинул место аварии.
Пострадавшую доставили в медучреждение, но позже она скончалась от полученных травм.
Водителя-виновника разыскивает Госавтоинспекция. Если вы стали свидетелем произошедшего или владеете какой-либо информацией - обратитесь в полицию или позвоните по одному из номеров: +7(48731)5-71-02, +7(48731)6-60-46.
ИСТОЧНИК KP.RU