В 2020 году в Туле приведут в порядок 60 дворов. Сейчас работа кипит в 52 дворах, в 28 из них ремонт близится к завершению.

В Пролетарском округе в отремонтируют 13 дворов. Масштабный ремонт проходит во дворе дома №6 на ул. 1-ый проезд Металлургов. Там асфальтируют проезды и подходы к подъездам, обустраивают парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, газоны и ограждения. Во дворе появятся детская и спортивная площадки.

В Привокзальном районе в порядок приводят 16 дворов. В частности, в пос. Косая Гора, по ул. ул. Ген. Горшкова, д. 3 ремонтируют подходы к подъездам, обустраивают парковочные карманы, асфальтируют пешеходные дорожки и проезжую часть, после этого начнут устанавливать скамейки.

В Центральном районе обновят 8 объектов. Один из них – двор на ул. Льва Толстого, 114. Сейчас там асфальтируют проезжую часть и обустраивают тротуары.

Список дворов, которые благоустроят в 2020 году:

Центральный округ

Привокзальный округ

Пролетарский округ

Зареченский округ

Советский округ