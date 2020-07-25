Бывший тульский чиновник Артур Контрабаев отправлен под домашний арест
Следствие в его отношении велось с 2017 года
Фото: Алексей ФОКИН
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Бывший председатель комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артур Контрабаев взят под домашний арест. Экс-чиновник подозревается в крупных растратах.
Следствие в отношении Артура Контрабаева велось с 2017 года. Он обвиняется в необоснованном расходовании бюджетных средств в рамках выполнения «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2013 годы» в 2013 году. Ущерб составил не менее 13 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU