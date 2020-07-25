2020-07-25T13:11:14+03:00
Происшествия

Бывший тульский чиновник Артур Контрабаев отправлен под домашний арест

Следствие в его отношении велось с 2017 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Бывший председатель комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артур Контрабаев взят под домашний арест. Экс-чиновник подозревается в крупных растратах.

Следствие в отношении Артура Контрабаева велось с 2017 года. Он обвиняется в необоснованном расходовании бюджетных средств в рамках выполнения «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2013 годы» в 2013 году. Ущерб составил не менее 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Подожгли голову и забили палками»: В Петрозаводске 10-летний мальчик с 5-летним соседом несколько часов издевались над домашней кошкой
Несчастное животное скончалось в страшных муках через сутки, сейчас жители города собирают подписи, чтобы малолетних садистов наказали
Новости 24
В Тульской области пресекли попытку переброса в колонию крупной партии телефонов
В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения
25 июля жителей Тульской области ждет теплый солнечный день
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города
Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения
В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей
В Тульской области установят интеллектуальные транспортные системы
Тульские воспитатели стали лауреатами во Всероссийском образовательном фестивале
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света