Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 25 июля 2020: диагноз подтвердился у 37 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 июля 2020 года
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По данным оперштаба на 25 июля, в Тульской области зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом.
Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.
В общем количестве, число заразившихся «ковидом» человек в регионе достигло цифры 8 130 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU