Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 25 июля 2020 года составило пять человек

За все время эпидемии «ковида», в Тульской области скончались 209 человек с подтверждённым диагнозом. Так, общую сумму дополнили новых пять смертельных случаев, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.

Умерли жители Тулы, Богородицка, Узловой и Каменского района в возрасте от 43 до 82 лет.

Вместе с тем, стало известно о том, что ещё 37 человек в области заразились опасной инфекцией, а 38 выздоровели.