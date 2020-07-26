2020-07-25T11:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 июля 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 июля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 июля 2020 года
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По данным оперштаба на 26 июля, в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса людей снова стало немного больше, чем заболевших. Вылечившихся оказалось на одну единицу больше.

Так по данным прошедшего дня в регионе зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом. Заболели «ковидом» жителей Тулы, Донского, Алексинского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Однако, если и хорошие новости. От болезни смогли вылечиться 38 жителей Тульской области. Все они получили повторные отрицательные результаты теста на COVID-19.

Вместе с этим, есть и печальные новости. Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка, Узловой и Каменского района в возрасте от 43 до 82 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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